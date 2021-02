Les routes de Loire-Atlantique à l’épreuve des pluies verglaçantes

La vague de grand froid et de neige est loin d'être terminée notamment dans l'Ouest du pays. Elle est arrivée par surprise. Et en quelques heures, la neige a recouvert la ville de Nantes. Tout le monde a dû jouer l'équilibriste. La prudence est donc de mise sur les routes. Il faut rouler, aller doucement puisque ça glisse énormément. La plupart des gens qui sortent font demi-tour et rentrent à la maison. À la pause-déjeuner sur les trottoirs, on adopte la stratégie des petits pas. Malgré cela, d'autres en profitent pour se promener et faire craquer la neige sous les pieds. À Saint-Brevin-les-Pins, des adolescents ont pris une ruelle comme une piste de ski. Sur les plages, ce désert blanc nous transporte sur la lune. Le vent est glacial. Un spectacle rare et vivifiant. Depuis cette nuit, 52 agents salent les routes du département de Loire-Atlantique, en vigilance orange neige et verglas. Les chutes de neige sont plus importantes que prévues. Les responsables techniques ont été surpris par la météo.