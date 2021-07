Les sabots reviennent à la mode

Dans la rue, les vitrines des magasins, ou sur les réseaux sociaux, les sabots sont partout cet été même si le sujet fait débat entre ceux qui les aiment et ceux qui les détestent. Des sabots d'antan, ceux des paysans pour labourer les champs il y a près d'un siècle, ils n'ont gardé que la semelle en bois, du moins l'esprit. La mode des années 70 est bien de retour, avec des sabots désormais de toutes les couleurs, toutes les matières et à tous les prix. Jusqu'à plusieurs certains modèles dans les magasins, tout le monde se les arrache. Pour mesurer cet engouement, nous nous sommes rendus dans le Maine-et-Loire, chez l'un des derniers sabotiers 100% made in France. "C'est un atelier qui date des années 20, qui est resté un peu dans son jus", indique Joël Audouin, directeur de Bosabo. C'est son arrière-grand-père qui avait fondé l'entreprise. Depuis, le savoir-faire artisanal ne s'est jamais perdu. Du bois venu des forêts voisines, séché, transformé, façonné, en tout douze semaines de travail pour un résultat qui fait l'identité de la marque. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.