Les salariés français de la compagnie Norwegian privés de salaire depuis deux mois

Il y a encore deux mois, la Norwegian assurait jusqu'à cinq vols quotidiens entre Paris et les États-Unis. À cause de la crise sanitaire, la compagnie est en faillite. Les avions et les personnels navigants sont cloués au sol, 67 jours qu'ils ne touchent plus un centime. "Nous sommes dans l'attente de recevoir nos papiers de licenciement et pour pouvoir enfin tourner la page, passer à autre chose. Mais avant, rien. C'est-à-dire aucun papier, aucune indemnité. Et puis en attendant, nous ne sommes pas licenciés, nous sommes toujours engagés contractuellement", confie Damien Queland, chef de cabine Norwegian. "Et puis surtout, on a le silence radio de la part de la compagnie, surtout notre DRH. Depuis le mois de février, nous n'avons plus de nouvelles d'elle", ajoute sa collègue. Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons joint la porte-parole de l'entreprise. "Je ne sais pas, moi non plus je ne suis pas indemnisée, je fais partie du lot. C'est-à-dire qu'on n'est pas licenciés, on est toujours officiellement salariés de Norwegian", nous fait-elle savoir. Ils ne peuvent donc pas s'inscrire à Pôle Emploi et toucher des indemnités. Au total, 266 salariés sans aucun revenu depuis deux mois.