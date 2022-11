Les salines de Añana, les plus anciennes du monde

Vu du ciel, c'est une toile géométrique presque abstraite. Des paysages façonnés par l'homme pour récolter depuis 7 000 ans du sel. Chacun des bassins peut produire une tonne chaque année. La récolte a lieu entre mai et octobre et fait vivre les habitants d'Añana depuis des générations. "Depuis les années 1500, ma famille travaille ici. Mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ils n'étaient pas agriculteurs ni éleveurs, mais paludiers", raconte Edorta Loma Badillo, maître paludier. Dans la vallée du sel, tout est fait de manière manuelle et artisanale jusqu'au tri. La fleur de sel d'Añana se vend environ 25 euros le kilogramme. "C'est l'un des sels les plus purs et les plus recherchés, notamment par les grands chefs cuisiniers du monde", affirme Mamen Ruiz-Hierro, employée des salines d'Añana. Il y a 200 millions d'années, s'étendait sur le site une mer nommée Téthys. En disparaissant, elle a laissé à plus de 2 km de profondeur une gigantesque nappe de sel. "L'eau de pluie, c'est de l'eau douce et s'infiltre en profondeur et se charge de ce sel. Et après, l'eau émerge à la surface sous forme de source salée, d'une manière naturelle", explique Khaoula Zouhairi, guide des salines d'Añana. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévèque