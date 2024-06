Les sangliers sèment la panique à Marseille

Dans le 9e arrondissement de Marseille, ils sont chez eux. Une dizaine de sangliers et marcassins, aux pieds des immeubles et entre les voitures, ne sont même pas effrayés par le pied de notre caméra. De jour comme de nuit, ils cherchent à manger au plus près des habitants. Mais leur présence les divise. Un peu plus loin, il y a huit mois devant un club de tennis, Julie, dix ans, s'est fait attaquer par une compagnie de sangliers. "Ils sont tous venus vers moi, ils m'ont poussée, j'ai couru, il y a des bébés qui m'ont suivi en courant, il y avait du sang partout, sur les sièges, sur mon pantalon", raconte l'adolescente. Si elle parvient à se réfugier dans une voiture, elle garde aujourd'hui des cicatrices. Le phénomène est loin d'être un cas isolé. Sur une vidéo amateur, dans un arrondissement voisin, un sanglier sème la panique aux abords d'un collège. Chaque année, dans les Bouches-du-Rhône, 8 500 sangliers sont chassés. C'est 40 fois plus qu'il y a 50 ans. L'une des raisons, ces bêtes sauvages trouvent de quoi se nourrir directement dans nos poubelles. Pour Jean-Noël Picon, membre du comité de quartier du 8e arrondissement de Marseille, c'est un fléau. De son côté, la mairie dénonce des comportements à risque. Un arrêté a donc été pris pour interdire aux randonneurs, habitants et touristes de nourrir les sangliers. Pour limiter leur présence en ville, le ramassage des ordures aura désormais lieu en journée. Rien qu'en 2023 dans en France, 830 000 sangliers ont été abattus. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba