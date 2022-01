Les sangliers s’invitent en ville à Toulouse

Lundi matin, la présence d'un sanglier a surpris tout le monde dans un quartier du centre de Toulouse. Un animal de 55 kilos qui a décidé de commencer sa journée dans un parc habituellement fréquenté par des enfants. La police est arrivée sur place et une course d'une heure et demie a commencé dans le quartier, entre les barres d'immeuble. L'animal est finalement abattu au pied d'un immeuble. Dans les grandes agglomérations, ces incursions sont de moins en moins rares. Elles ont été constatées dans les rues de Nîmes par exemple en janvier 2021. Il y a dix ans, à Toulouse, un sanglier avait semé la panique dans un grand magasin de disques en plein centre-ville. Quelques années plus tard, c'est Jean-Claude Da Costa Gomes, un opticien de Gratentour, qui reçoit la même visite. La scène a duré trois minutes. L'animal avait même visité l'arrière-boutique. Dans une immense zone commerciale de l'agglomération toulousaine, on aperçoit des sangliers tous les jours. L'animal s'invite jusque dans les jardins des particuliers. Il s'accommode de l'urbanisation qui grignote son habitat naturel année après année. Aujourd'hui, on compte trois à quatre millions de sangliers en France. Une population en constante augmentation. T F1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe.