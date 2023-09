Les saphirs de la discorde en Auvergne

Des saphirs auvergnats attisent bien des convoitises et sèment la discorde. De chaque côté de la rivière, deux voisins s'affrontent en justice, pour savoir à qui ils appartiennent. En 2016, un gemmologue amateur découvre l'existence de ce coin à saphir. Chaque été, des dizaines de personnes se pressent le long des berges. Orpaillages sauvages, violences, confrontations sont alors monnaie courante. Pour remettre de l'ordre, un propriétaire a passé un contrat avec les orpailleurs dans l'idée d'exploiter le gisement légalement. Mais voilà, son voisin ne l'entend pas de cette oreille et prétend qu'une partie des saphirs lui appartient également. Il a donc attaqué en justice et demande une provision d'un million d'euros. Quelles sont les règles de propriété autour d'une rivière ? L'eau qui coule n'est à personne, c'est un bien commun. Pour le lit de la rivière, si le cours d'eau passe exclusivement sur votre terrain, cela vous appartient. Par contre, s'il délimite deux propriétés, chacun en possède la moitié. Après les rixes entre orpailleurs dans la rivière, c'est désormais les combats à coup d'avocats qui commencent. Les juges doivent se prononcer le 17 septembre prochain. TF1 | Reportage B. Guénais, G. Frixon, T. Vartanian