Les secrets des smartphones pliables

L'écran des téléphones pliables est composé d'une demi-douzaine de couches en polymère. Mille fois plus fines qu'une feuille de papier, elles ont leurs fonctions respectives. Alors, comment fonctionnent-ils ? Qu'est-ce qui les différencient des smartphones classiques ? Et où retrouverons-nous les écrans pliables à l'avenir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.