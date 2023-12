Les secrets du fleuve Congo

Ne vous fiez pas aux apparences, le Congo est loin d'être un long fleuve tranquille. Il est avec l'Amazone, le fleuve le plus puissant du monde, le plus mystique aussi. Considéré par les habitants comme la déesse mère, source de vie, le Congo est le fleuve des superlatifs. Avant d'en découvrir ses charmes, nous devons le comprendre. Les falaises de Manguenguengue, situées au nord de Brazzaville, sont un passage obligé pour les navigateurs. Une légende est intimement liée à ces falaises sableuses. "Aux falaises de Manguenguengue, il y a des sirènes. Pendant très longtemps, pendant la traversée ..., il fallait laisser des offrandes pour pouvoir poursuivre la traversée jusqu'au nord du Congo", Christian Mpea, cofondateur de Lawanda Tours & Adventure. Et c'est ce qu'on fait nos équipes. Désormais protégé par les sirènes Mami Wata, nous pouvons remonter le fleuve vers l'un de ses affluents, avec la promesse de nouvelles rencontres, dans la réserve de Lésio-Louna. Des hippopotames, par dizaines, naviguent entre les îles de la réserve. Premier frisson, mais Bourges, notre guide, nous a promis des émotions encore plus intenses. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, J. Bervillé