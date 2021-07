Les secrets du nouveau treillis des militaires

Loin d'être un accessoire, il les protège sur les terrains de guerre depuis un an. Progressivement, tous les militaires en seront dotés d'ici 2024. Plus de 200 000 soldats porteront le treillis F3. À première vue, il n'y a qu'un léger changement de style entre la nouvelle tenue de combat et l'ancienne. Veste plus courte, moins de poche, mais l'essentiel est en fait beaucoup plus technique. Dans un laboratoire de l'armée à Angers, le treillis est torturé, malmené et testé sous toutes ses coutures. Dans chaque nouveau lot produit, un sur mille est sacrifié pour n'avoir aucun doute sur ses qualités, notamment sa résistance au feu. Un militaire peu donc traverser des flammes pendant dix secondes sans que ses vêtements s'enflamment. Quand il s'accroche à un grillage, il faut une force de 117 Newton. Il est trois à quatre fois plus résistant qu'une simple chemise. L'autre caractère, c'est son camouflage, qui est encore plus efficace, de jour comme de nuit. En effet, il est beaucoup moins détectable même si l'ennemi utilise des jumelles de visions nocturnes. La suite dans le reportage ci-dessus.