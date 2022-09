Les secrets du pu-erh, le thé le plus rare du monde en Chine

Au cœur de ces montagnes, berceau du thé mondial, se cache un trésor : le pu-erh, seul thé fermenté au monde. Il ne pousse que dans les vallées humides baignées par le soleil de la province du Yunnan. Au petit matin, ces cueilleurs viennent ramasser les plus belles feuilles des arbres à thé. Ces femmes travaillent, en moyenne dix heures par jour et sont payées au poids de la récolte. Et c’est perdu au cœur de montagnes qu’une des meilleures variétés de pu-erh est confectionnée. Dans la plus grande tradition, tout est réalisé à la main. Les feuilles sont d'abord torréfiées au feu de bois. Puis, débarrassées sur une natte de bambou. Vient l’étape du roulage, déterminante pour donner du goût au produit final. Et après quelques heures de séchage au soleil, le thé est prêt à être transformé en galettes. Dans une forêt pluricentenaire, ses théiers produisent l’une des variétés la plus prestigieuse de pu-erh. Une galette de 300 grammes coûte entre 3 000 à 10 000 euros selon l’âge. Pour déguster cet élixir de luxe, une cérémonie s’impose. Le Pu-erh aurait également de multiples bénéfices sur la santé. Il aiderait à maigrir et à se relaxer. Certains disent même qu’il préserverait la jeunesse. Une potion magique élaborée ici depuis des milliers d’années. TF1 | Reportage M. Zambrano