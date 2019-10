Les secrets du succès des banques en ligne

Actuellement, une personne sur dix possède un compte dans une banque en ligne dans notre pays. Boursorama, Fortuneo, N26, ... Il en existe une bonne dizaine. Elles nous promettent des cartes gold gratuites, des agios moins élevés et prônent la simplicité. Ces sociétés vont jusqu'à nous payer pour l'ouverture d'un compte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.