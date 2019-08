Les secrets d'un tube : l'histoire de "Nougayork" de Claude Nougaro

"Nougayork", vous vous souvenez certainement de ce tube qui avait relancé la carrière de Claude Nougaro dans les années 80. À l'époque, il venait de se faire licencier par sa maison de disques. Ainsi, il a décidé de tout plaquer et a vendu sa maison pour aller à New York aux États-Unis avec sa femme. Ce voyage a été un tournant pour le chanteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.