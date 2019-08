Les secrets d'un tube : "With a Little Help from my Friends"

Le Festival de Woodstock, symbole du mouvement hippie, fête ses 50 ans cette année 2019. À cette occasion, les grandes stars naissantes de l'époque sont présentes. Parmi elles, un jeune Anglais à la voix rock. Il s'agit de Joe Cocker, connu pour avoir repris "With a Little Help from my Friends" des Beatles. Découvrez l'histoire de cette célèbre chanson dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.