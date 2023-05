Les sentinelles de la Méditerranée

Après avoir parcouru tous les océans de la planète, le photographe, Greg Lecoeur, a choisi de lancer son exploration en Méditerranée. Leur départ se fait au port de Nice pour une semaine de navigation. L'équipage est formé de plongeurs, de vidéastes et de scientifiques. Ils vivront ensemble sur le catamaran. Fred, le capitaine, met le cap vers la Corse. Quelques minutes s'écoulent et la baie des Anges est encore derrière, lorsqu'ils font une rencontre. Des dauphins nagent dans les eaux qui se réchauffent le plus rapidement au monde. Greg est sûr qu'il est au bon endroit. Il a immortalisé des animaux qu'il redoute de voir disparaître. Comme le requin-ange, en danger critique d'extinction, le poisson-lune, menacé par la surpêche, ou encore la tortue caouanne, régulièrement victime de collisions avec les bateaux. Tous ces animaux devraient être protégés depuis 25 ans, car ils vivent dans ce qu'on appelle le sanctuaire Pelagos. C'est une zone qui s'étend du Var jusqu'au sud de la Corse en passant par l'Italie. Face à l'activité humaine, la pollution et le réchauffement de l'eau, cela ne suffit plus. À bord, des recherches sont menées pour mesurer les bouleversements. TF1 | Reportage D. De Araujo, F. Mignard, A. Silberman