Les services de secours de Lille surchargés

C’est un phénomène que l’on appelle « le regel ». Après la neige et le salage, les trottoirs sont humides, et ce soir, avec la baisse des températures, les sols sont très glissants. Les pompiers sont intervenus une quarantaine de fois et appellent encore à la prudence. Depuis hier soir, le service des urgences de l’hôpital de Beauvais est plein. Pierre a 70 ans et il est tombé en allant chercher son courrier. Son épaule est fracturée. En salle d’attente, en radiologie, au bloc opératoire, les victimes de chute sont plus ou moins gravement blessées. Le Samu a été appelé plus de 600 fois en 24 heures, soit l’équivalent de tout un week-end. Cette situation est exceptionnelle, à tel point que les soignants se sont mobilisés. Une dizaine d’entre eux ont dormi sur place, pour être sûrs d’être au travail ce matin, sans être coincés sur la route. Les températures vont baisser cette nuit dans tous les Hauts-de-France. On attend près de moins huit degrés d’ici demain matin. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas