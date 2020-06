Les soignants ont-ils reçu la prime qui leur avait été promise ?

Une prime exceptionnelle avait été promise par Emmanuel Macron le 25 mars 2020, au début de l'épidémie de coronavirus. Allant jusqu'à 1 500 €, l'ensemble du personnel soignant devait la percevoir. Deux mois et demi plus tard, cette prime a-t-elle été versée ? Tous ceux qui pouvaient y prétendre l'ont-ils reçu ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.