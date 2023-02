Les solutions pour se protéger du bruit

Des cris de joie, des contestations, des bruits de circulation… Les sons peuplent notre quotidien. Il y a des sons presque imperceptibles, notamment celui de la respiration, à dix décibels, ou les chants des oiseaux, à 50 décibels. Il y a ceux qui commencent à nous gêner, comme le bruit d’une cour de récréation qui atteint 85 décibels, tout comme le métro qui passe. Au-delà de ce seuil, il y a un danger pour nos tympans, comme les 100 décibels d’une musique écoutée trop fort avec un casque ou les 120 décibels de la sirène d’une ambulance. Pire encore, le feu d’artifice, à 150 décibels. Aujourd’hui, un Français sur dix entend mal. Les sons en sont-ils responsables ? L'Institut Pasteur vient d’ouvrir ce centre de recherche consacré à l’audition. Ce jour-là, nous passons le test. Aucun problème d’audition, mais ça ne veut pas dire que le cerveau n’a pas été mis à rude épreuve. Le cerveau s’adapte, mais sur le long terme, il peut y avoir une perte d’audition. Depuis 1998, une réglementation a été mise en place. À l’intérieur, le son ne doit pas dépasser 100 décibels. Cet architecte et cet acousticien ont rénové cette salle de spectacle de Melin. Rien n’a été laissé au hasard. Les sièges, mais aussi le revêtement du plafond et du mur améliorent la qualité sonore. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Betun