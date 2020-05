Les sous-traitants automobile attendent beaucoup des annonces d'Emmanuel Macron

Le marché de l'automobile, quasiment à l'arrêt, a eu des conséquences dramatiques sur les entreprises sous-traitantes. Ce sont elles qui fabriquent les principales pièces des voitures. Et depuis mars, certains ont vu leur activité chuter de 80%. Pour relancer la filière, les employeurs haut-savoyards attendent d'urgence des exonérations de charges et un prolongement des reports de crédit. Ils demandent aussi à l'État de ne pas tout miser sur la voiture électrique.