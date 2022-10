Les splendeurs de l'Inde

L'ocre du désert, l'indigo des maisons. Jodhpur, deux villes l'une sur l'autre dans le Rajasthan, territoire des rois indiens au nord-ouest du pays. La cité bleue est écrasée par la masse de son rocher et de la citadelle de Mehrangarh. À 122 m de hauteur, elle est une prouesse d'architecte, une hérésie de bâtisseurs. Derrière les murailles austères, se trouve un faste chatoyant pour le plaisir des souverains. Même raffinement dans les cours intérieures, dont les façades ne sont que bois sculptés d'inspiration indo-islamique. Éblouissant aussi pour le Corse que nous avons rencontré. Au cours d'un voyage, il y a 22 ans, il a découvert l'entrelacs des ruelles couleur océan, si loin, si proche de son île d'origine. "Les gens sont détendus, ils sont sur le pas de leur porte, et puis on peut discuter. C'est ça qui m'a plu au début, l'ambiance de village", confie Jean-Pierre Ottaviani . Indolent, comment qualifier autrement le charme d'Udaipur ? Comme une goutte d'eau posée dans le sable, la cité des lacs semble une erreur de la nature, un mirage presque, lorsque apparaît le City Palace. Paquebot de granite et de marbre érigé en 1559, il est l'œuvre d'un maître richissime et partageur. Pour arpenter ce dédale, succession de 11 petits palais, il faut un guide. Et pour vivre dans une telle demeure, il faut un bateau. Depuis toujours, l'Inde attire, depuis 50 000 ans, la rivière Penna trace son lit à travers le grès rouge du Gandikota. Au sud-est du pays, le canyon vertigineux défie son grand cousin nord-américain. Comme en Arizona, on n'hésite pas à y arriver de nuit pour l'effet waouh du lever du jour. TF1 | Reportage O. Santicchi, M. Laouamen