Les stations balnéaires s’organisent aussi pour l’après-confinement

Les touristes pourront-ils profiter des plages cet été ? Dans la commune de Fouesnant, le maire envisage de les laisser ouvertes avec le minimum de restrictions et s'entretient régulièrement avec la préfecture du Finistère pour préparer au mieux l'après 11 mai. Pour les professionnels du tourisme, la question déterminera ou non la réussite de la saison estivale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.