Les stations de ski à la recherche de saisonniers

Dans la station des Gets, les couleurs d'automne laisseront bientôt place à la neige. Avec elle, le début de la saison pour les professionnels. Mais dans un hôtel-restaurant, il manque encore une quinzaine de saisonniers. Et ce n'est pas le seul. En effet, aux Gets, beaucoup d'établissements cherchent encore à recruter la moitié de leur effectif. Pour Michel Mugnier, gérant de l'hôtel "Bellevue", la pénurie s'explique par un changement de mentalité. Pour lui, les salariés ont envie d'une autre vie, ne serait-ce que de ne plus travailler le soir et le week-end. La tendance touche tous les secteurs, comme l'accueil des clients, vente, location, mais aussi remontées mécaniques. Alors, pour être prêt à l'ouverture en décembre, les recruteurs enchaînent les entretiens. Encore faut-il qu'il y ait des candidats. Dans les sources "Du Chéry", on s'attend à une saison record. Mais malgré les annonces postées sur Internet, très peu de CV reçus. Selon les Domaines Skiables de France (DSF), seulement la moitié des saisonniers reviendront en station cette année 2021.