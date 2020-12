Les stations de ski sauvées par la neige dans les Vosges

Depuis le jour de Noël, la neige n'a pas cessé de tomber au Lac Blanc : 50 centimètres de poudreuses cet après-midi Immanquable ! Malgré la crise sanitaire, les loueurs sont pris d'assaut. Les raquettes et les skis de fond s'arrachent. Sur les pistes, les luges se croisent. "Depuis qu'il neige, on a une bonne fréquentation, plus 50% par rapport à la semaine dernière", se félicite Mathieu Moellinger, de l'Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg (Haut-Rhin). Résultat : les hôtels sont quasiment complets. Problème, leurs restaurants sont encore fermés. Les repas sont apportés directement dans la chambre. Une formule peu rentable. Lueur d'espoir pour tous les professionnels, la neige devrait encore tomber pendant dix jours.