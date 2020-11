Les stations de ski seront-elles ouvertes à Noël ?

C'est l'une des questions qui se posent au gouvernement. Les 350 stations de ski françaises pourront-elles ouvrir pour les vacances de Noël ? 120 000 emplois en dépendent, le secteur génère dix milliards d'euros de retombée économique. Une réunion a eu lieu à ce sujet aujourd'hui à Matignon. Une décision devrait être prise dans les dix prochains jours. En attendant, comment préparer une saison dont on ne connaît pas encore le début ? À la Plagne, l'inquiétude règne. Les 700 saisonniers employés chaque hiver sur le domaine skiable pourront-ils être embauchés début décembre ? "On est très en attente des différentes nouvelles d'ouverture ou pas du gouvernement pour éventuellement envisager un décalage de l'embauche de ces saisonniers, ou en tout cas une embauche des saisonniers avec des mesures de chômage partiel", a répondu Thomas Saison, directeur marketing et commercial du domaine skiable de la Plagne. Ce chômage partiel pourrait concerner 5 000 personnes sur les pistes mais aussi dans les hôtels ou les restaurants. Dans la pizzeria Croq'Neige, le gérant s'interroge s'il doit poursuivre ses recrutements. "Pour l'instant, on est en stand-by. Si on venait à faire de l'emporter, pour travailler, ça va être compliqué. Et puis au niveau du personnel, si on en a douze, je pense qu'on en aura largement assez avec deux", nous a confié Bertrand Pujol. Une chose est sûre. En cas d'ouverture, le masque sera obligatoire dans les files d'attente ou sur les remontées mécaniques. Les loueurs de ski pratiqueront des livraisons à domicile. "Tout est fait sans contact. Le matériel est réservé par Internet et prépayé. Le client trouve le matériel à son arrivée à son appartement ou son chalet", a expliqué Bertrand de Monvallier, gérant du magasin Oxygène.