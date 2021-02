Les succès du Compte personnel de formation

Après neuf mois de chômage, c'est le grand jour pour Laetitia Girard. Elle commence des cours de menuiserie. Au programme, des exercices de dessin et d'apprentissage de nouveaux outils. À terme, elle veut lancer sa propre affaire. Pour payer, elle a puisé dans ses droits à la formation accumulées quand elle était encore salariée. Agnès Seguin se forme à l'Anglais une heure par semaine. Sept mois de cours lui ont coûté 1 750 euros. Ce n'est pas toujours simple, mais les progrès sont là pour cette commerciale. Si les cours de langue ont beaucoup de succès, la star des formations, c'est celle de coach personnel. Garance Yverneau forme 20 participantes par visioconférence. Elles vont apprendres à accompagner des salariés dans leur choix de carrière. Que ce soit pour créer son entreprise ou passer un permis de conduire, en un an, plus d'un million de nos compatriotes ont déjà profité de leurs nouveaux comptes de formation.