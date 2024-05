Les super-pouvoirs... des vers de terre

Une famille de vers de terre en plein festin, image prise dans un sous-bois, une prairie peut-être, eh bien non, nous sommes plutôt dans la cuisine d'Émilie et Émeric. Il y a trois ans, ils ont adopté un lombricomposteur, composteur à vers de terre, situé juste entre l'évier et le plan de travail. Ces petits animaux gluants leur ont permis de réduire leurs déchets de moitié, car ils engloutissent inlassablement toutes leurs épluchures de légumes, de fruits, leurs coquilles d'œuf. Ce sont de super décomposeurs naturels qui, en prime, fabriquent, en digérant, un compost riche pour leurs plantes. Ni dent, ni patte, ni œil, mais jusqu'à sept cœurs, selon leur taille, et tout autant de cerveaux, à la manière d'une bombe vivante, il est capable d'engloutir, en une journée, le double de son poids, de creuser, pour certaines espèces, jusqu'à six mètres de profondeur. Il a survécu aux dinosaures. Alors, si vous l'aviez, jusqu'ici, méprisé, relégué au rang de petites choses répugnantes, revoyez vos préjugés, dans son univers souterrain, il a de super-pouvoirs. Pour vous en convaincre, nous avons rendez-vous près de Rouen, dans une usine qui emploie de loin le plus grand nombre d'ouvriers au monde. Ce sont des employés tellement épanouis qu'ils digèrent, là-bas, chaque année, 200 tonnes d'une préparation... ragoûtante. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Leproux, M. Gatineau