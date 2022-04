Les supermarchés français attirent les consommateurs allemands

De la farine, des œufs ou de l'huile, à peine les rayons achalandés, ils sont déjà dévalisés. Depuis un mois, le supermarché français U, dans lequel nous nous sommes rendus, a bien du mal à maintenir ses stocks. Les clients venus d'Allemagne font le siège du magasin. "On fait une demi-heure de route, donc ce n'est pas trop loin. On est venu exprès pour la farine et l'huile. En Allemagne, c'est impossible d'en trouver", confie une jeune femme. "Les prix ont augmenté, mais pas uniquement en Allemagne. On est aussi ici pour acheter des produits différents", nous fait savoir un homme. Depuis le début de la guerre en Ukraine, outre-Rhin, le coût des matières premières a explosé, les consommateurs allemands font des stocks en prévision de nouvelles augmentations. Conséquences, les prix sont plus élevés et certains produits sont en rupture. "Aldi et Lidl, même les hards-discounts sont devenus plus chers. En Allemagne, tous les prix ont augmenté", s'exprime un autre monsieur. Face aux rayons vides, le consommateur allemand joue à saut de frontière côté français pour acheter des pâtes ou de l'eau minérale. Outre-Rhin, ces produits ont augmenté de 22% et 31%. Pour certains produits comme l'huile de tournesol, les prix varient du simple au double entre l'Allemagne et la France, avec forcément une répercussion sur la demande dans les supermarchés frontaliers. TF1 | Reportage J. Pasquier, L. Schöneshöfer