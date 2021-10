Les supermarchés sans caisse débarquent en France

Pour entrer, chaque client présente un QR Code. L'application de l'enseigne est directement reliée à leur compte bancaire. Dans ce magasin de 38m², on retrouve 500 références et des prix identiques à un hypermarché. Pas besoin de scanner le moindre code barre, il suffit de sortir avec les produits et c'est payé. Sous chaque produit, une balance permet de détecter exactement ce que les clients ont pris. En outre, pas moins de 28 caméras les surveillent du plafond. Certaines identifient les produits alors que d'autres reconnaissent les acheteurs. Selon les explications de Guillaume Robin, responsable nouveaux concepts chez Auchan France, le dispositif permet de voir qui prend le produit et de détecter les membres et de suivre les clients dans leurs actes d'achat. Avec cette technologie, le supermarché peut rester ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les clients s'enchaînent. Ce magasin en teste pourrait être déployé d'ici quelques années dans les grandes villes, avec les jeunes comme cibles principales. Ce modèle existe déjà dans les commerces alimentaires d'Amazon aux États-Unis et plus récemment d'Aldi aux Royaume-Uni. Terminées les fils d'attente pour les clients et les enseignes réalisent des économies.