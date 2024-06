Les supporters français au rendez-vous

Ils sont bruyants , ultra-motivés, et dans quelques minutes, ils feront entendre leur voix encore plus fort pour soutenir l'équipe de France. Place au premier match des Bleus. Plus de 11 000 supporters français sont en train d'affluer vers le stade. C'est un record absolu, bref, une déferlante bleue est en train de s'abattre sur Düsseldorf au soir de ce lundi 17 juin. C'est une vague bleue qui s'est élancée en début de soirée, ce lundi 17 juin, dans les rues de la ville, un cortège pour s'afficher tous ensemble, montrer que face aux Autrichiens se dresseront, pas seulement onze, mais des milliers et des milliers de Français. Du stade jusqu'aux bars du centre-ville, résonne La Marseillaise, comme pour se donner du courage avant un duel qui promet d'être tendu. Ils l'espèrent. Ils y croient. Il ne reste plus aux Bleus qu'à être au rendez-vous. Les supporters, eux, sont déjà là. TF1 | Reportage D. de Araujo, L. Lassalle, M. Merle