Les temps forts de l'hommage national à Samuel Paty

La dépouille de Samuel Paty entre dans la cour de la Sorbonne. Emmanuel Macron est marqué. Le chef de l'Etat vient de passer un long moment avec la famille du défunt. Posée sur le cercueil, la Légion d'honneur a été tout juste remise par le président de la République. "One" de U2, chanson préférée du professeur, résonne. Ce message d'unité a été entendu par les responsables politiques de tous bords. Côte à côte, ils écoutent un ami de Samuel Paty, lui aussi enseignant, lire un texte choisi par la famille. C'était une lettre de Jean Jaurès destinée aux instituteurs et aux institutrices. L'hommage au corps enseignant était également présent dans le texte choisi par Emmanuel Macron. En 1957, Albert Camus écrivait ces mots juste après avoir reçu son prix Nobel de littérature : "Ma première pensée après ma mère a été pour vous". Il s'adressait à son tout premier instituteur : "Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que je suis, que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé". Parmi les invités figurent des élèves et des professeurs venus de toute la France. À l'extérieur, plusieurs centaines d'anonymes sont rassemblés devant deux écrans géants. La famille avait demandé une cérémonie simple et sobre, celle à l'image de l'homme et du professeur.