Les tests PCR "de confort" pourraient devenir payants

Dans la pharmacie où nous nous sommes rendus, une centaine de tests antigéniques sont pratiquées chaque jour. Pour un homme, c'est la cinquième fois qu'il s'inflige le prélèvement au fond du nez. "Je l'ai déjà fait pour le travail, trois fois. Une fois parce que je pensais que j'étais à risque. Et là, c'est parce que je vais voyager", raconte-t-il. La France est l'un des rares pays où les tests sont totalement gratuits et sans limite. Toutefois, chaque test PCR coûte à l'assurance-maladie autour de 43 euros, 25 euros pour un test antigénique. La facture est chère, autour de 100 millions d'euros par semaine. Au plus fort de l'épidémie, c'était le double. Le gouvernement envisage d'en dérembourser une partie à la rentrée pour promouvoir la vaccination. C'est ce que recommande l'Académie de médecine. "Continuer à rembourser les tests diagnostiqués épidémiologiques, mais de ne plus rembourser les tests qui sont des conforts, qui permettent aux gens de voyager, d'aller au stade ou d'aller dans telle ou telle manifestation", explique Pr Patrick Berche, membre de l'Académie de médecine.