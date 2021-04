Les tickets de caisse en voie de disparition : quelles économies de papier ?

Il y a quelques années, les supermarchés vous ont demandé de scanner vous-mêmes vos produits. Bientôt, si vous tenez à votre ticket de caisse, il vous faudra l'imprimer à la maison. Ces reçus papiers, on en imprimerait 30 milliards chaque année, seront interdits dans deux ans. La grande enseigne que nous avons visitée encourage déjà la version numérique. En moyenne, chaque client reçoit un ticket long de 20 cm. Si vous faites vos courses toutes les semaines, vous imprimez donc à vous seuls dix mètres de papier par an. "Tous ces petits bouts de papier mis les uns derrière les autres, avec quatorze millions de personnes qui ont la carte de fidélité, c'est plus de 3 000 km de papiers", a indiqué Bertrand Swiderski, directeur du développement durable du groupe Carrefour. D'autres coupons font de la résistance. Ils ont deux ans pour disparaître : la tombola, le bon de réduction ou le bonus fidélité. Fini donc les kilomètres de papier. Pour consulter votre nouveau ticket de caisse, vous devez créer un compte, avoir une carte de fidélité et alimenter le fichier client du magasin. "La data obtenue sert à donner des informations ou des petits cadeaux aux consommateurs, le signaler que c'est son anniversaire, faire des promotions ciblées", a-t-on expliqué.