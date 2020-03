Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'annonce d'un nouveau mort du coronavirus par le maire de Compiègne dans l'Oise, le renvoi par les hôpitaux des patients non gravement atteints par le virus chez eux, l'importance des dégâts provoqués par la tempête Karine dans le Sud, la prise de conscience des Français de la dangerosité du plastique à usage unique pour les fonds marins, ainsi que le mystère des villages en circulade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.