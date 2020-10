Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la violente agression de deux policiers à Val-d'Oise, le classement de quatre nouvelles grandes villes en alerte maximale face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus, le rétablissement des trains entre les villages dans la vallée de la Roya, nos conseils pour payer moins cher votre contrôle technique, et notre reportage à Gragnano en Italie pour découvrir les coulisses de la production des meilleures pâtes du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.