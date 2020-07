Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : ce qu’il faut retenir de l'interview d’Emmanuel Macron accordée à la presse régionale, le point sur l'évolution de l’épidémie de coronavirus en France, notre enquête sur l'achat d'une voiture électrique, un reportage avec les grutiers et ouvriers travaillant sur l'échafaudage de Notre-Dame de Paris, ainsi qu'une plongée en Méditerranée à la rencontre des raies mobula. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.