Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le déraillement d'un TGV entre Colmar et Paris, la propagation du coronavirus dans toutes les régions de la métropole à cause notamment du rassemblement évangélique de Mulhouse, les solutions pour en finir avec la fermeture des commerces dans les centres-villes, la montée d'un cran de la qualité du cidre, et les coulisses du concert des Enfoirés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.