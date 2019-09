À la Une de votre édition : la faillite du plus grand voyagiste européen Thomas Cook, l'ouverture du procès des laboratoires Servier lié au scandale du médicament Mediator, notre enquête sur le gaz hilarant interdit de vente aux mineurs dans plusieurs villes, la raison du record de naissances battu dans notre pays en ce 23 septembre, ainsi que la visite de Vienne en Autriche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.