Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la nuit cauchemardesque des passagers de plusieurs TGV reliant Hendaye à Paris, le nouveau protocole sanitaire sur le port du masque en entreprise, la ruée sur les tests de dépistage, la révolution apportée par les microalgues dans nos assiettes, et la découverte des nouveaux sites à sauver grâce au loto du patrimoine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.