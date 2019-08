À la Une de votre édition : les soupçons terribles qui pèsent sur un chirurgien accusé de pédophilie, les bons plans pour acheter des fruits et légumes bio moins chers, la crise hydrologique dans le Gard, l'épave du Titanic filmé pour la première fois depuis 14 ans, et l'histoire d'un feu souterrain qui dure depuis 57 ans aux États-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.