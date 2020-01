À la Une de votre édition : la sixième journée de mobilisation à la baisse contre la réforme des retraites, le plan d'économies annoncé par le PDG de la SNCF pour combler les pertes liées à la grève, la libération d'un homme condamné pour le meurtre de sa compagne en raison de son procès en appel non organisé dans les délais, notre enquête sur les cadeaux d'un maire de la Haute-Garonne à tous ses administrés, le succès de la livraison de repas à domicile à Grenoble, et un reportage à la découverte d'une réserve naturelle du Puy-de-Dôme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.