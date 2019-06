À la Une de votre édition : l'enthousiasme de notre pays pour le match des Bleues contre la Norvège, les points à retenir du discours d'Édouard Philippe, la prise d'otages des deux gardiens de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) par un détenu considéré comme dangereux, ces adolescents qui gagnent très bien leur vie sur les réseaux sociaux en donnant des conseils de beauté, et un voyage découverte dans un refuge du Mercantour pour la préparation de la saison estivale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.