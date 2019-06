À la Une de votre édition : le placement de quatre départements en vigilance rouge à la canicule, le bilan du double attentat-suicide dans le centre de Tunis, le nouveau coup de théâtre dans l'affaire de l'ex-convoyeur Toni Musulin, les soucis de sécurité de nos ponts mal entretenus, et la découverte du meilleur restaurant au monde à Menton. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.