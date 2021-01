Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la généralisation du couvre-feu à 18 heures dans l'Hexagone, l'obligation de présenter un test négatif et de s'isoler pour tous les voyageurs arrivant dans la métropole, les nouvelles mesures sanitaires à école et à la fac, l'offensive de la neige, et notre reportage sur des titres inédits de Daniel Balavoine.