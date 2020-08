Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le port du masque obligatoire à l’extérieur dans des dizaines de villes, l’inauguration du nouveau pont de Gênes en Italie après l’effondrement qui avait fait 43 morts en août 2018, les agriculteurs qui font face au mois de juillet le plus sec depuis 60 ans, le grand retour du karaoké grâce aux portables et aux applications, et à la découverte du paradis vert du Brésil qui est déserté par les touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.