À la Une de votre édition : les dégâts des intempéries le sud de l'Hexagone, l'évolution de l'enquête sur la découverte de 39 corps dans un poids lourd près de Londres, le témoignage d'une jeune femme fauchée par un conducteur de 92 ans en 2018, les questions sur nos changements d'habitudes alimentaires et notre reportage sur Mona Lisa, une star mondiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.