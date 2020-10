Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la colère et le désarroi des policiers après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, les scénarios envisagés face à l'aggravation de la situation sanitaire, le point sur la campagne de vaccination contre la grippe, une simulation montrant l'agriculture du futur, et un village situé au cœur d'un volcan sur l'île de la Réunion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.