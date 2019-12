À la Une de votre édition : la pause annoncée par l'UNSA dans le mouvement de grève dans les transports, les avancées dans les négociations entre syndicats et gouvernement sur la réforme des retraites, les alertes aux intempéries dans 21 de nos départements, les astuces pour ne pas jeter les emballages cadeaux, et la demande faite par la Finlande pour inscrire le sauna au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.