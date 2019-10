À la Une de votre édition : l'ultime hommage à Jacques Chirac, la descente du Premier ministre sur le site de l'usine à Rouen pour tenter d'apaiser les habitants, l'annulation de tous les vols de la compagnie XL Airways qui est en cessation de paiement, le secret des lunettes correctrices low-cost et la découverte de l'autre Camargue en Espagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.