Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la réouverture des 220 000 cafés et restaurants de l'Hexagone, l’heure des retrouvailles en famille après la fin de la limite des 100 km, le point sur les émeutes aux États-Unis après la mort de George Floyd et des portraits de manifestants défilant dans le pays, l'arrivée des allergies cette année 2020, et une plongée à la découverte de la réserve naturelle marine de Cerbère Banyuls. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.