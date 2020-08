Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la prise de mesures strictes à Marseille pour stopper la propagation du Covid-19, l'extension possible de ce type de restrictions dans d'autres villes, les solutions pour favoriser l'embauche des jeunes, l'enregistrement à Nîmes des trois années les plus chaudes de l'histoire, et notre reportage sur la région des Pouilles en Italie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.